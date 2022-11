Die pauschale Risikovorsorge zur Abfederung der konjunkturellen Risiken, wie Lieferkettenengpässe, gestiegene Energiepreise und Auswirkungen der Russland-Sanktionen, lag im dritten Quartal bei 500 Millionen Euro. Laut Quartalsbericht blieb die Kreditqualität hoch und das Risikoergebnis betrug minus 84 Millionen Euro. "Die Zahl der Insolvenzen ist noch gering, sie wird aber nicht so bleiben", hatte Knof am Dienstag auf einer Konferenz gesagt. Die Auswirkungen einer möglichen Gasrationierung preiste die Bank in die Risikovorsorge des dritten Quartals aufgrund der aktuell gefüllten Erdgasspeicher nicht ein. In einem Gasrationierungsszenario geht die Commerzbank trotz wirksamer staatlicher Maßnahmen von einem zusätzlichen negativen Effekt von 500 bis 600 Milliarden Euro aus.