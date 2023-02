Das entscheidende Indiz dafür zeigt die am Freitagabend von der Deutschen Börse veröffentlichte Rangliste nach dem Börsenwert frei handelbarer Aktien für den Monat Januar. Die Commerzbank belegt mit einem Wert von gut 10 Milliarden Euro Rang 33, wie zunächst die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtete. Damit ist die Commerzbank der am besten platzierte Nicht-Dax-Konzern auf der Liste. Offizielle Informationen zum Nachfolger gibt die Deutsche Börse allerdings erst am Abend des 17. Februar bekannt.