Die Commerzbank geht auf Distanz zu ihrem Großaktionär Cerberus, das Verhältnis der beiden verschlechtert sich. Der US-Investor droht im Streit um Reformen und Mitsprache weitere Schritte gegen die Bank an. Denn die Commerzbank hat die Forderung von Cerberus nach zwei Sitzen im Aufsichtsrat zurückgewiesen. Es gebe keine freien Posten, heißt es in einem Brief von Chefaufseher Stefan Schmittmann, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters in der Nacht zu Samstag zitierte. Man sehe keine Notwendigkeit eines Umbaus.

Der Finanzinvestor Cerberus hält fünf Prozent an dem Geldhaus und hat jüngst seinen Unmut über die Entwicklung der Geschäfte erklärt. Er forderte einen Strategieschwenk, Einsparungen sowie zwei Sitze im Aufsichtsrat. Seit Cerberus vor fast zwei Jahren bei der Commerzbank eingestiegen ist, verlor die Aktie rund 60 Prozent.

Lesen Sie auch: Cerberus rechnet mit Commerzbank-Führungsspitze ab

Cerberus dürfte trotz der Zurückweisung an seinen Bestrebungen festhalten. Da wir die Commerzbank "und die beteiligten Personen kennen, haben wir diese Antwort erwartet", sagte eine Cerberus nahe stehende Person. "Die nächsten Schritte werden folgen".

Gut möglich, dass Cerberus jetzt eine Aktionärsrevolte anzuzetteln versucht. "Wir sind davon überzeugt, dass auch andere Aktionäre unsere Bemühungen, grundlegende Veränderungen herbeizuführen, voll und ganz unterstützen werden", hatte der Großaktionär in seinem Brandbrief zuvor selbstbewusst formuliert.

Cerberus hatte bei seinem kürzlichen Vorstoß die Entwicklung bei dem Geldhaus als desaströs bezeichnet, die ein schnelles und entschlossenes Handeln erfordere. Gerade zur Zeit läuft es nicht rund bei der Bank, die vor gut einem Jahrzehnt in der Finanzkrise mit Milliarden vom Bund gestützt werden musste und die deshalb zu 15 Prozent im Staatsbesitz ist. Im ersten Quartal schrieb sie Verluste und strich die Dividende. Zudem scheiterte der Verkauf der polnischen Tocher mBank.

rei/Reuters