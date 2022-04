Die Commerzbank ist trotz deutlich gestiegener Risikovorsorge mit einem Gewinnsprung in das Jahr gestartet. Der Überschuss habe sich im ersten Quartal mit 284 Millionen Euro binnen Jahresfrist mehr als verdoppelt, teilte Deutschlands zweitgrößte Privatbank auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Vor einem Jahr hatte noch ein Gewinn von 133 Millionen Euro im Auftaktquartal in den Büchern gestanden. Das operative Ergebnis kletterte leicht auf 544 Millionen Euro. Damit wurden die Schätzungen der Analysten von 282 Millionen Euro deutlich übertroffen. Die Aktie der Commerzbank zog vorbörslich um mehr als 5 Prozent an.