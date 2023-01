Die größte Marktkapitalisierung, ebenfalls ein entscheidendes Kriterium für die Aufnahme in den Dax, hatten laut einer Rangliste der Deutschen Börse zuletzt die Commerzbank, Essenslieferdienst Delivery Hero und Rheinmetall im MDax. Allerdings bezieht sich das Ranking auf den Stichtag 30. Dezember 2022. Seitdem hat die Rheinmetall-Aktie um gut 20 Prozent zugelegt. Die lang erwartete Entscheidung Deutschlands, Leopard-Kamfpanzer in die Ukraine zu schicken, hatte die Aktien des Rüstungskonzerns am Mittwoch auf ein Rekordhoch getrieben. Die nächste Rangliste veröffentlicht der Indexanbieter am Abend des 3. Februar.