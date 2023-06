An der Börse kamen die Nachrichten am Montag schlecht an. Kurz nach Handelsbeginn verlor die Commerzbank-Aktie rund 3 Prozent an Wert und gehörte damit zu den Schlusslichtern im Dax. Schon am Freitag und damit vor Bekanntgabe der jüngsten Belastung hatte das Papier fast 6 Prozent eingebüßt, nachdem sein Kurs seit dem Urteil vom 15. Juni zeitweise leicht zugelegt hatte.