Die Corona-Krise hat die Commerzbank im ersten Quartal mit fast einer halben Milliarde Euro belastet und in die roten Zahlen gedrückt. Der Nettoverlust beträgt 295 Millionen Euro nach einem Gewinn von 122 Millionen im Vorjahresquartal, teilte die Bank am Mittwoch mit. Der Verlust fiel damit höher als von Analysten erwartet aus, die mit einem Fehlbetrag von 240 Millionen gerechnet hatten.

Neben einer höheren Risikovorsorge wegen drohender Kreditausfälle, die sich auf 326 (Vorjahr: 78) Millionen Euro vervierfachte, schlugen negative Bewertungseffekte ins Kontor. Insgesamt bezifferte die Commerzbank die Belastungen durch den Coronavirus-Ausbruch auf 479 Millionen Euro.

Zur Großbildansicht Commerzbank "Wir haben ein gesundes Kreditbuch: Finanzchefin Bettina Orlopp

"Wir haben ein gesundes Kreditbuch. So können wir auch weitere Auswirkungen der Pandemie abfedern", beteuerte Finanzchefin Bettina Orlopp. "Zugleich werden wir unser Kostenmanagement in diesem Jahr intensivieren."

Die Erträge fielen um 14 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro. Auch hier schnitt die Bank schlechter ab als erwartet: Von der Bank selbst befragte Analysten hatten im Schnitt Konzernerträge von 1,89 Milliarden Euro und einen Verlust von 240 Millionen Euro erwartet.

Neue Einsparziele ab August erwartet

Das Commerzbank-Management will nach früheren Aussagen spätestens mit den Halbjahreszahlen im August neue Einsparziele vorstellen. Die bisherigen Pläne, nach denen bis 2023 unter anderem durch den Abbau von 4300 Stellen 600 Millionen Euro eingespart werden sollen, waren bei Anlegern und Finanzaufsehern als zu wenig ambitioniert durchgefallen. Bereits am Mittwoch kündigte die Bank an, die Kosten in diesem Jahr gegenüber den ursprünglichen Planungen um zusätzlich rund 150 Millionen Euro zu drücken.

"Dank der sehr weitreichenden Maßnahmen der Bundesregierung rechnen wir damit, dass deutsche Unternehmen, die einen Großteil unseres Geschäfts ausmachen, vergleichsweise gut durch die Krise kommen werden", sagte Orlopp. Dennoch erwartet sie, dass die Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle in diesem Jahr auf 1,0 bis 1,4 Milliarden Euro steigt - rund doppelt so viel wie im Vorjahr als dafür 620 Millionen Euro anfielen.

Lesen Sie auch:

Wie der Bund die Commerzbank unter Druck setzt.

Commerzbank scheitert mit Verkauf der mBank

Risikovorsorge auf 1,4 Milliarden Euro steigen

Nachdem die Aufseher die Kapitalanforderungen für europäische Banken in der Corona-Krise gelockert haben, will die Commerzbank sich wie die Deutsche Bank mit einem niedrigeren Kapitalpolster begnügen. Ihr Ziel für die harte Kernkapitalquote senkte die Commerzbank von mindestens 12,75 Prozent auf mindestens 12,5 Prozent zum Jahresende. Dies gebe der Bank mit Blick auf die aktuelle Kernkapitalquote von 13,2 Prozent Spielräume, um zusätzliche Geschäftschancen zu nutzen.

Im Kundengeschäft sollen die um Sonder- und Bewertungseffekte bereinigten Erträge 2020 weitgehend stabil bleiben. Im ersten Quartal schrumpften die bereinigten Erträge um 7,5 Prozent auf zwei Milliarden Euro.

rei/Reuters/dpa