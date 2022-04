Am Mittwoch war JPMorgan die erste US-Großbank, die ihre Zahlen für das Auftaktquartal vorgelegt hat . Am Donnerstag folgen die Wettbewerber Morgan Stanley, Goldman Sachs , Citigroup und Wells Fargo. Vor einem Jahr hatten die US-Finanzhäuser noch von einem Boom bei Übernahmen und Fusionen sowie von der Auflösung von Rückstellungen für drohende Kreditverluste profitiert.

Der Gewinn der US-Investmentbank Goldman Sachs ist im Auftaktquartal deutlich gesunken. Nachlassende Kapitalmarktaktivitäten nach den Rekordniveaus des vorigen Jahres lasteten auf den Geschäften. "Es war ein turbulentes Quartal, das von der verheerenden Invasion der Ukraine dominiert wurde", erklärte der Chef von Amerikas führender Investmentbank, David Solomon (60), in dem am Donnerstag veröffentlichten Quartalsbericht. Der Gewinn ging im Zeitraum Januar bis März um 43 Prozent auf 3,83 Milliarden Dollar zurück. Pro Aktie wurden 10,76 Dollar verdient nach 18,60 Dollar ein Jahr zuvor. Allerdings schnitt das Finanzinstitut damit immer noch besser ab, als Analysten im Schnitt erwartet hatten.

Die Nettoerträge des Geldhauses verringerten sich im Auftaktquartal binnen Jahresfrist um fast 27 Prozent auf 12,93 Milliarden Dollar. Die Einnahmen aus dem Investmentbanking schrumpften sogar um 36 Prozent auf 2,41 Milliarden Dollar. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts schwächte sich unter anderem das Geschäft mit der Beratung bei Börsengängen ab. Deutlich besser lief es im Verbrauchergeschäft und in der Vermögensverwaltung. Dort nahmen die Erträge um 21 Prozent auf 2,10 Milliarden Dollar zu.

Morgan Stanley: Handelsgeschäft entwickelt sich besser als angenommen

Auch die US-Bank Morgan Stanley hat zu Jahresbeginn deutlich weniger verdient. Im ersten Quartal 2022 sank der Gewinn gegenüber dem Vorjahreswert um rund 11 Prozent auf 3,5 Milliarden Dollar (3,2 Milliarden Euro), wie das Geldhaus am Donnerstag in New York mitteilte. Die gesamten Erträge fielen um 6 Prozent auf 14,8 Milliarden Dollar. Trotz der starken Rückgänge übertrafen die Ergebnisse die Prognosen der Analysten.

Vor allem das Handelsgeschäft mit Wertpapieren entwickelte sich besser als an der Wall Street angenommen. So konnte Morgan Stanley die Erlöse bei Aktien-Transaktionen sogar deutlich steigern. Dafür schwächelte das klassische Investmentbanking, zu dem Börsengänge, Fusionen und Übernahmen zählen, an denen Banken als Berater durch Gebühren verdienen. Nach dem Boom zum Jahresende herrschte hier angesichts der Marktturbulenzen wegen Russlands Kriegs gegen die Ukraine und hoher Inflationsrisiken zuletzt große Zurückhaltung.