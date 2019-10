Die Citigroup hat mit der Nominierung von Jane Fraser für den zweitwichtigsten Posten der Bank die Nachfolgeregelung für den Konzernchef Michael Corbat in die Wege geleitet. Die 52-Jährige könnte damit die erste Frau an der Spitze der US-Großbank werden.

Fraser ist zur Präsidentin nominiert worden und wird zudem das Privatkundengeschäft leiten, teilte die Bank am späten Donnerstagabend in New York mit. Der bisherige Chef der Sparte, Stephen Bird, werde die Bank verlassen.

Corbat sagte, mit der Personalie wolle die Bank sicherstellen, dass das Institut im nächsten Jahrzehnt und auch darüber hinaus gut aufgestellt sei. Corbat machte aber auch deutlich, dass er nicht so schnell den Vorstandsposten abgeben werde:

"Ich bin weiterhin fest entschlossen, unser Unternehmen in den kommenden Jahren zu führen, und freue mich darauf, mit Jane in ihren neuen Rollen noch enger zusammenzuarbeiten", zitiert der US-amerikanische TV-Sender CNBC aus einem Memo des CEO.

Fraser kam vor 15 Jahren vom Unternehmensberater McKinsey zur Citigroup und zeichnete zuletzt verantwortlich für die Region Lateinamerika. Diese Position wird Ernesto Torres Cantu übernehmen, derzeit Chef von Citibanamex.

Angesichts zahlreicher Positionen während ihrer Citi-Karriere kennt Fraser das Institut so gut wie kaum ein anderer Mitarbeiter. So war Fraser unter anderem verantwortlich für die Unternehmensstrategie und die M&A-Sparte der Bank während der Finanzkrise. Später führte sie die globale Privatbank, gefolgt von den US-amerikanischen Privat- und Geschäftsbanken sowie das Hypotheken-Geschäft.

Die Position des Präsidenten war im April geschaffen worden, als Jamie Forese nach mehr als drei Jahrzehnten bei der Bank in den Ruhestand trat. Forese war einer dienstältesten Manager bei der Citi und galt zeitweilig als möglicher Nachfolger von Vorstandschef Corbat.

rei