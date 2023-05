Seit Herbst 2020 untersucht ein Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft die Vorfälle. In mehr als 20 Sitzungen haben die Abgeordneten diverse Zeugen vernommen, zudem haben sie Tausende Seiten Akten gesichtet. Die beteiligten Finanzbeamten betonten, dass die Entscheidung 2016 knallhart auf Basis juristischer Abwägungen getroffen worden sei. Die Beweislage gegen die Bank sei damals einfach nicht gut genug gewesen. Die Bank bestreitet bis heute, gewusst zu haben, dass bei den Geschäften Illegales vor sich ging. Experten von außerhalb Hamburgs zeigten sich von diesen Argumenten allerdings überrascht. Sowohl die Kölner Staatsanwältin und Cum-ex-Expertin Anne Brorhilker als auch der damals zuständige Leiter der Steuerabteilung des Bundesfinanzministeriums, Rolf Möhlenbrock, und sein Vorgänger Michael Sell haben im Ausschuss erklärt, die Beweislage sei ihrer Meinung nach ausreichend gewesen und die Rechtslage hätte eine Rückforderung ohne Weiteres möglich gemacht. Der damalige Behördenchef und heutige Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat immer bestritten, in das Verfahren eingegriffen zu haben. Das Gegenteil konnte auch der Ausschuss nicht nachweisen. Tschentscher wurde allerdings umfassend vorab informiert über die Entscheidungen der Finanzbeamten. Der Hamburger Rechtsanwalt Gerhard Strate wirft ihm daher vor, die Entscheidung 2016 sei so offenkundig rechtswidrig gewesen, dass Tschentscher hätte eingreifen müssen. Zudem konnte der Ausschuss zeigen, wie schlecht die Hamburger Finanzverwaltung damals in Sachen Cum-ex aufgestellt war.