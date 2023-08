Es wäre nicht der erste große chinesische Mischkonzern, der in Schieflage gerät: Der Versicherer Anbang und die HNA Group waren ebenfalls schnell gewachsen und danach zusammengebrochen. Zhongzi-Gründer Xie Zhikun war Ende 2021 an einem Herzanfall gestorben. Seine Witwe ist die bekannte Sängerin Mao Amin (60). Von Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen hat sich Zhongzhi in den vergangenen Jahren getrennt, nachdem die Regierung den Druck auf Schattenbanken verstärkt hatte und sich die Immobilienmärkte eintrübten.

In Not sind auch die Immobilienkonzerne Evergrande und Country Garden. "Wir stehen vor den größten Schwierigkeiten seit unserer Gründung", erklärte die ehemalige Immobilien-Königin Yang Huiyan am vergangenen Freitag.