Mehrfach schon demonstrierten in diesem Jahr Hunderte verzweifelter Chinesen vor Filialen der Bank of China, weil sie bei kleineren Banken nicht mehr an ihre Konten kommen. Vier in der Provinz Henan in Zentralchina tätige Institute haben seit Mitte April allein in dieser Region Einlagen in dreistelliger Millionen-Dollar-Höhe von mindestens 420.000 Kunden eingefroren, heißt es in verschiedenen Berichten.

Zunächst erhielten die Kunden die Mitteilung, interne Systeme würden aktualisiert und danach der Zugang zu den Einlagen wieder gewährt. Das ist offenbar nicht der Fall, wie Korrespondenten von Bloomberg , "Financial Times" und "Caixin" berichten, eines der wenigen noch unabhängig arbeitenden chinesischen Medien.