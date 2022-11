Laut der Financial Times (FT) war die Bank of Communication das erste Geldinstitut, das seine Unterstützung zusagte und neue Kreditlinien für das chinesische Immobilienunternehmen Vanke sowie für Midea Real Estate verkündete. Die Bank of China, die viertgrößte Bank Chinas, verkündete außerdem Kreditlinien in Höhe von insgesamt 600 Milliarden Yuan (umgerechnet 81 Milliarden Euro) für insgesamt zehn Immobilienunternehmen – unter diesen soll sich ebenfalls Vanke befinden. Die größte Bank, die Industrial and Commercial Bank of China, denkt laut FT ebenfalls darüber den Immobiliensektor mit neuen Kreditlinien zu unterstützen. Auch die Agricultural Bank of China will wohl den fünf Immobiliengesellschaften Vanke, China Overseas Land and Investment sowie China Resources Land, Longfor and Gemdale neue Kreditlinien gewähren.