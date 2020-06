17





Cerberus verliert die Geduld mit der Commerzbank Börsen-Chart zeigen. In einem fünf Seiten langen Brief rechnet der US-Investor, der gut fünf Prozent an dem Geldhaus hält, mit der Arbeit von Vorstand und Aufsichtsrat ab und fordert künftig zwei Sitze im Kontrollgremium.

In dem fünfseitigen Brief an den Aufsichtsrat, datiert vom 9. Juli, der dem manager magazin vorliegt, beschreibt Cerberus die Lage mit drastischen Worten: "Die zahlreichen Fehlentscheidungen und die Tatenlosigkeit des Vorstands in den vergangenen Jahren, die der Aufsichtsrat hat geschehen lassen, haben unmittelbar zu den desaströsen Ergebnissen geführt", die sich im Aktienkurs und wichtigen Kennzahlen widerspiegelten. Und weiter: Die Zeit, um all das zu korrigieren, werde langsam knapp, warnt der Investor.

Cerberus droht mit weiteren Schritten bis hin zu einer Aktionärsrevolte, sollte sich die Commerzbank nicht auf die Forderungen einlassen. Man sei nicht länger dazu bereit, tatenlos zuzusehen, wie das Unternehmen seinen verbliebenen Wert aufs Spiel setzt, heißt es in dem Brief: "Wir sind davon überzeugt, dass auch andere Aktionäre unsere Bemühungen, grundlegende Veränderungen herbeizuführen, voll und ganz unterstützen werden."

Cerberus ist seit 2017 an der Commerzbank beteiligt. Seither hat sich der Aktienkurs mehr als halbiert. Der Finanzinvestor sitzt daher auf Verlusten von etwa 400 Millionen Euro. Am Mittwoch gewannen die Papiere im frühen Handel 4,3 Prozent.

Commerzbank-Chef Martin Zielke (57) hat in den vergangenen Jahren erfolglos versucht, das Institut wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Eine neue Strategie, die er erst im Herbst vergangenen Jahres vorstellte, ist bei einer Reihe von Aktionären als ideenlos und unambitioniert durchgefallen - allen voran dem Bund, der eine Beteiligung von 15 Prozent an der Commerzbank hält.

Cerberus schließt sich der Kritik an: "Die aktuelle Strategie beruht auf der fundamental fehlerhaften Annahme, dass die Gesellschaft in ihre aufgeblähte Kostenbasis hineinwachsen könne." Insgesamt sei das Vorhaben unzureichend und ohnehin sei fraglich, ob die Commerzbank in der Lage sei, selbst diesen "völlig unzureichenden Plan" umzusetzen.

Die Bundesregierung hat bereits vor einigen Monaten den Druck auf Zielke erhöht, radikalere Schritte zu ergreifen und die Bank grundlegender umzubauen. Eine Blaupause dafür lieferte die Beratungsgesellschaft BCG, die das Geldhaus im Auftrag des Bundes durchleuchtete. Das Institut will voraussichtlich im August bei der Vorlage der Halbjahreszahlen eine nachgebesserte Strategie vorlegen.

Cerberus nennt in seinem Brief nicht die beiden Kandidaten für den Aufsichtsrat. Der Investor setzt allerdings eine Deadline. Man erwarte bis 12. Juni eine Antwort auf diesen Brief.

Die Commerzbank wollte das nicht kommentieren. Finanzkreisen zufolge steht am heutigen Mittwoch eine reguläre Aufsichtsratssitzung an, in der voraussichtlich auch über den Cerberus-Brief gesprochen wird.