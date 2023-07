Nach Petrus-Advisers-Kritik Bawag kontert Hedgefonds-Vorwürfe mit steigenden Gewinnen

Zuvor hatte Petrus Advisers das Institut in einem Brief an die Europäische Bankenaufsicht (EBA) attackiert. "Es ist schockierend, in welchem Ausmaß das Managementteam der Bawag die Bank in die Ecke der Instabilität getrieben hat", heißt es in dem Schreiben, das später auch an die österreichische Regulierungsbehörde FMA und die Europäische Zentralbank (EZB) gegangen ist. Es gebe "sichtbaren Risse in einem nicht nachhaltigen Geschäftsmodell".