Lange Zeit galt die österreichische Bawag als Vorzeigebeispiel dafür, wie Finanzinvestoren eine Bank sanieren und erfolgreich an die Börse bringen. Nun jedoch attackiert der aktivistische Investor Petrus Advisors das Institut. "Es ist schockierend, in welchem Ausmaß das Managementteam der Bawag die Bank in die Ecke der Instabilität getrieben hat", heißt es in einem Brief an die Europäische Bankenaufsicht (EBA). Es gebe "sichtbaren Risse in einem nicht nachhaltigen Geschäftsmodell", schreiben die beiden Petrus-Partner Klaus Umek und Till Hufnagel. Eine kleine Gruppe an der Spitze des Instituts habe sich auf dem Rücken der Kunden und Aktionäre "bereichert".