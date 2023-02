In den vergangenen Jahren waren in China wiederholt Investoren ins Visier der Behörden geraten. So wurde 2017 der chinesisch-kanadische Geschäftsmann Xiao Jianhua (51) festgenommen, damals einer der reichsten Männer Chinas. Er wurde im August 2022 wegen Korruption zu 13 Jahren Haft verurteilt. Berichten zufolge war Xiao in Hongkong von Pekinger Polizisten in Zivil festgenommen worden.

Zudem erinnert der Fall an das vorübergehende Verschwinden von Alibaba-Gründer Jack Ma (58) aus der Öffentlichkeit vor einigen Jahren. Ma hatte sich zuvor kritisch über Chinas Finanzbehörden geäußert. Der milliardenschwere Unternehmer tritt seither nur noch selten öffentlich in Erscheinung. Zuletzt wurde Ma in Japan gesichtet.