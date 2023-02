Bao Fans Familie sei unterrichtet worden, dass der 53-Jährige an Ermittlungen mitwirke, berichtete die Finanzagentur Bloomberg. Der Unternehmer ist Mehrheitseigner und Chef von China Renaissance Holding. Bao Fan hält laut "Financial Times" beinahe 50 Prozent an dem Unternehmen. Der Marktwert von China Renaissance beträgt nach dem jüngsten Kurssturz etwa 4,1 Milliarden Hongkong Dollar (rund 489 Millionen Euro).