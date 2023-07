Bankenstresstest Europas Geldhäuser zeigen sich widerstandsfähig

Europas Banken sind insgesamt widerstandsfähig genug, um eine neue schwere Wirtschaftskrise zu überstehen, wie die europäische Bankenbehörde EBA am Freitagabend mit den Resultaten ihres jüngsten europaweiten Stresstests der Geldhäuser zeigte. Obwohl die Finanzkonzerne im unterstellten Szenario binnen drei Jahren 271 Milliarden Euro an Kapitalpuffer einbüßen würden, könnten sie die Wirtschaft auch in einer solchen ernsthaften Konjunkturkrise noch unterstützen, teilte die EBA mit.