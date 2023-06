Eine weitere Rolle beim Gewinn spielt auch der Wertzuwachs der Commerzbank. Der steigende Aktienkurs der Commerzbank schlug sich mit einem Buchgewinn von 419 Million Euro bei der FMS nieder. Seit der Finanzkrise ist der Bund über den FMS mit 15,6 Prozent an der Commerzbank beteiligt. Außerdem umfasst der FMS Anteile an 100 Prozent an der Hypo Real Estate Holding GmbH und stille Einlagen an der Portigon AG in Höhe von zwei Milliarden Euro.