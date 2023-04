Shortseller erwirtschaften Gewinne, indem sie geliehene Aktien verkaufen. Sinken die Kurse in der Folge, kaufen die Leerverkäufer sie zum dann günstigeren Preis, geben sie an den Verleiher zurück und streichen die Differenz ein. Rund 1,3 Milliarden US-Dollar Gewinn machten die Leerverkäufer laut "FT" durch den Aufbau von Short-Positionen gegen die Silicon Valley Bank. Weitere 848 Millionen US-Dollar seien mit Short-Positionen gegen die US-Regionalbank First Republic zusammen gekommen, die Aktie hatte seit Jahresbeginn rund 90 Prozent an Wert eingebüßt. Inzwischen haben elf US-Großbanken die angeschlagene Bank mit 30 Milliarden Dollar gestützt.