Die Kurseinbrüche bei den Aktien amerikanischer Regionalbanken fielen am Montag extrem aus. So brachen die Titel des Privatinstituts First Republic Bank in der Spitze um mehr als 75 Prozent ein. Die Anteilsscheine von Western Alliance Bancorp verloren zeitweise fast 85 Prozent, die Aktien von Pacwest Bancorp knapp 60 Prozent. Erst eine Aussetzung des Handels konnte den Sturzflug stoppen.