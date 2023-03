EY-Partner Melnyk rät, das Aufholen der europäischen Banken in Sachen Profitabilität nicht überzubewerten: "Die schwache Gewinnentwicklung der US-Banken ist nur eine Momentaufnahme." Wenn sich das Klima an den Kapitalmärkten verbessere und zum Beispiel das Geschäft mit Firmenübernahmen und Börsengängen wieder in Schwung komme, "werden wir aller Voraussicht nach jenseits des Atlantiks wieder deutlich steigende Gewinne sehen", prognostizierte Melnyk. "Dann könnte sich der Abstand zu den europäischen Instituten wieder vergrößern."