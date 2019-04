Mehr Kredite - Bank of America verdient 7,3 Milliarden Dollar im Quartal

Bank of America: Deutliches Kreditwachstum

Die US-Großbank Bank of America Börsen-Chart zeigen hat den Gewinn zu Jahresbeginn dank deutlichen Kreditwachstums und geringerer Kosten erheblich gesteigert. Im ersten Quartal 2019 legte der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um sechs Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar (6,5 Mrd Euro) zu, wie das Geldhaus am Dienstag in Charlotte mitteilte. Die Erträge stagnierten jedoch bei 23 Milliarden Dollar.

Damit blieben die Einnahmen unter den Erwartungen. Die Aktie reagierte vorbörslich zunächst mit leichten Kursverlusten.

Während die Bank of America im Privatkundengeschäft mit Verbraucherkrediten und Spareinlagen deutlich zulegen konnte, sorgte die geringere Aktivität an den Börsen für einen Einbruch in der Handelssparte.

Vorstandschef Brian Moynihan sprach von einem herausfordernden Umfeld an den Kapitalmärkten, das jedoch aufgrund der breiten Aufstellung der Bank gut abgefedert werden konnte. Zudem machten sich Einsparungen weiter bezahlt, so seien die Ausgaben im vergangenen Quartal um rund vier Prozent gesenkt worden.

la/dpa