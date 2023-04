Erstmals angekündigt hatte Apple das Sparkonto bereits im Oktober. Apple versucht seit Längerem, seinen mehr als einer Milliarde iPhone-Nutzern mehr Finanzprodukte anzubieten und entsprechende Dienstleistungen in sein digitales Wallet "Apple Wallet" zu integrieren. Seit rund acht Jahren bietet der Techkonzern bereits den Bezahldienst Apple Pay an, der inzwischen auch ein "Buy now, Pay later"-Programm behinhaltet.