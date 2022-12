Als der Italiener 2021 den CEO-Posten bei der italienischen Großbank Unicredit übernahm, sicherte er sich nur für seine Unterschrift eine Prämie von 4,5 Millionen Euro – eine der höchsten jemals gezahlten in Europa. Insgesamt erhielt er im vergangenen Jahr eine Vergütung von 6,7 Millionen Euro. Und offenbar, so berichtet es die "Financial Times" unter Berufung auf Orcels Umfeld, hätte er künftig gern mehr. Das habe er Vertrauten gegenüber geäußert. Und die Bank würde ihm angeblich gern entgegenkommen, um ihren Chef bei Laune zu halten.