Andrea Orcel Unicredit-Chef könnte 2023 fast zehn Millionen Euro verdienen

Das zeigt Wirkung: Im vergangenen Jahr erzielte die Mailänder Bank mit 5,2 Milliarden Euro den höchsten Nettogewinn seit mehr als zehn Jahren. Der Aktienkurs kletterte in den zurückliegenden 12 Monaten unter seiner Führung um rund 80 Prozent, seit Amtsantritt sind es mehr als 100 Prozent. Und die Aktionäre sollen weiter profitieren: Im laufenden Jahr will die Bank mehr als fünf Milliarden Euro in Form von Aktienrückkäufen an die Anteilseigner ausschütten.