Die Ermittlungen gegen den russischen Oligarchen Alischer Usmanow (69) wegen des Verdachts der Geldwäsche betreffen nun auch die Schweizer Großbank UBS. Am Dienstag durchsuchten Ermittler Standorte der Großbank in Frankfurt am Main und München. "Wir bestätigen, dass in den Räumlichkeiten der UBS-Europe-SE-Niederlassungen in Frankfurt und München staatsanwaltschaftliche Durchsuchungen stattfinden. Wir kooperieren vollumfänglich mit den Behörden und bitten um Verständnis, dass wir uns zur Sache aktuell nicht weiter äußern können", teilte eine Sprecherin des Geldhauses auf Anfrage mit. Zuvor hatte DER SPIEGEL darüber berichtet.