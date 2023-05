Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge sowie der kanadische Pensionsfonds CPPIB können den Wiesbadener Immobilienfinanzierer Aareal Bank übernehmen. Mit der Freigabe durch die Europäische Zentralbank seien nun alle regulatorischen Genehmigungen beisammen, teilte die Übernahmegesellschaft Atlantic BidCo am Montagabend in Frankfurt mit. Schon vor einem Jahr hatten sich die Finanzinvestoren die Mehrheit an dem Immobilienfinanzierer gesichert. Seitdem wurde die Übernahme geprüft.