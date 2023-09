Cyberattacke Website der Bafin von Hackern angegriffen

Server mit Tausenden Anfragen bombardiert

Bei DDoS-Attacken werden Server in einer konzertierten Aktion mit Tausenden Anfragen gleichzeitig geflutet, bis sie in die Knie gehen. Dabei nutzen die Angreifer meist Rechner von ahnungslosen Nutzern, die sie zuvor mit Computerviren infiziert haben, um sie fernsteuern zu können. Sie gelten eher als Störmanöver. In manchen Fällen sollen sie aber auch nur von anderen, ernsteren Angriffen ablenken, die zur gleichen Zeit gestartet werden.