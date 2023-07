"Mit Politico Deutschland bringen wir eine unserer wichtigsten journalistischen Marken in den Heimatmarkt von Axel Springer", sagte Springer-Chef Mathias Döpfner (60).

Ein Startdatum wird in der Mitteilung des Verlags nicht genannt. Der Nachrichtendienst soll "demnächst" starten, "bereits in wenigen Monaten" solle Berlin Teil der Liste an Machtzentren sein, aus denen "Politico" berichtet. Mit welchen Formaten der neue Nachrichtendienst in Deutschland an den Markt geht, wird ebenfalls noch nicht bekannt gegeben.