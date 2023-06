Springer äußerte sich nicht zum konkreten Stellenabbau. Insider sprachen laut Reuters von einer niedrigen dreistelligen Zahl an Mitarbeitenden, die letztlich gehen dürften.

Döpfner baut "Bild" und "Welt" in Richtung "digital only" um und will mittelfristig keine gedruckten Zeitungen mehr herstellen. Bis 2025 will der Verlag hier rund 100 Millionen Euro sparen – durch geringere Kosten etwa beim Personal und mehr Umsatz. Der Konzernchef, der ebenfalls Großaktionär ist, hatte Ende Februar angekündigt: "In den Bereichen Produktion, Layout, Korrektur und Administration wird es deutliche Reduzierungen von Arbeitsplätzen geben." Die Struktur, mit der die im Februar verkündete Digital-only-Strategie umgesetzt werden soll, solle zum 1. Januar 2024 kommen.