Trotz der Debatten über Döpfner will der Hauptaktionär des Springer-Hauses KKR weiter an dem Manager festhalten. Das Festhalten an Döpfner wird für den Investoren und auch den kanadischen Pensionsfonds CPPIB erst dann schwieriger, wenn die aktuelle Kritik an ihm mit Wucht in den USA ankommt. So war es auch in der Affäre um Reichelt. Döpfner hielt sehr lange an ihm fest, auch als längst klar war, dass Reichelt sexuelle Beziehungen zu jungen "Bild"-Journalistinnen unterhalten hatte. Erst als die "New York Times", die "Financial Times" und die "Washington Post" breit berichteten, feuerte Döpfner seinen Mann.