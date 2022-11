Handels Weggang fällt in eine Zeit, in der ein Strategieprojekt im Segment "News Media National" läuft. Seit September werden laut Springer die Strukturen vor dem Hintergrund des beschleunigten Wandels in der Branche überprüft. Der Vorstand wird mit Handels Weggang wieder von fünf auf vier Mitglieder verkleinert.

"Bild" und "Welt" künftig eigenständig

Die Markengruppen "Bild" und "Welt" werden im Vorstand ab sofort von Springer-Chef Mathias Döpfner (59) verantwortet und sollen künftig als eigenständige Bereiche geführt werden, wie es weiter hieß. Mit dem neuen Zielbild für die beiden Gruppen seien die ersten strategischen Weichen für das Strategieprojekt definiert. "Die detaillierte Ausgestaltung und Umsetzung des Zielbildes erfolgen nun in der nächsten Phase des Projekts."