Der weltgrößte Hersteller von Sicherheitsgurten und Airbags streicht wegen gestiegener Kosten insgesamt 8000 Stellen, das sind etwa 11 Prozent der gesamten Belegschaft. Rund 6000 Arbeitsplätze fielen in der Produktion weg, bis zu 2000 Stellen würden in indirekten Bereichen gestrichen werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Dadurch würden mehrere Standorte in Europa geschlossen werden. Der Stellenabbau soll bis 2025 umgesetzt werden. "Wir wollen unsere Arbeitsweise in allen Bereichen vereinfachen und konsolidieren", sagt Vorstandschef Mikael Bratt (56).