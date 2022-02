Hoher Auftragsbestand Knorr-Bremse fürchtet Russland-Krise nicht

Ungeachtet der Probleme von Lkw- und Zugherstellern in der Corona-Krise laufen die Geschäfte bei Knorr-Bremse gut. Der Konzern verdient in Russland Geld, schätzt die Folgen der Krise aber gering ein. Dank eines dicken Auftragspolsters sollen die Erlöse in 2022 weiter steigen.