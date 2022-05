Nach langem Zaudern hat Christine Lagarde (66) das Ende der Minuszinsen für den Euro-Raum angekündigt. Eigentlich beendet die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) damit nur einen historisch paradoxen Zustand. Trotzdem gilt die Operation als hochsensibel - und für die erfahrene Weltfinanzmanagerin wird es die wohl schwierigste Mission ihrer langen Karriere. Denn die Anhebung der Zinsen fällt nicht nur in eine Zeit hoher Inflation, sondern auch mitten hinein in eine Abkühlung der Konjunktur. Führt die EZB die deutschen Unternehmen also mitten hinein in eine Wirtschaftskrise?