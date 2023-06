Keine lange Anlaufzeit also für Lea Corzilius, die brauche sie aber auch gar nicht, baute Aufsichtsratschef Heinrich Hiesinger (63) in der offiziellen Verkündung zusätzlich Druck auf. Schließlich kenne Corzilius ja "die Zuliefererindustrie und ihre aktuellen Herausforderungen bestens". Ein Vorteil für die neue Personalchefin könnte immerhin sein, dass ihr künftiger Chef ein vertrautes Gesicht sein dürfte: CEO Holger Klein (53) hat wie Corzilius eine Vergangenheit bei McKinsey, beide arbeiteten zeitweise bei der Beratung in Düsseldorf.