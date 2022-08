Heute wird der People Mover nur in Rotterdam vom Transportdienstleister Transdev unter Realbedingungen eingesetzt, in einstelliger Zahl. Seine Anteile am Joint-Venture mit E.Go hat ZF Ende 2020 abgestoßen, wenig später trennte sich der neue E.Go-Eigner ND Group von der Shuttlesparte. Bei ZF ging es mit den Robo-Bussen in Eigenregie weiter. Als Scheider nun jüngst schwärmte, "in der neuen Shuttle-Generation zeigt sich unsere gesamte Kompetenz", war das wohl vor allem: Reklame.