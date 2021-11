Daimler-Truck-Chef Martin Daum „Wir wissen, dass die Zahlen zunächst nur langsam steigen werden“

Am 1. Dezember wagt Daimler Truck den Schritt an die Börse. Chef Martin Daum erklärt im Interview, warum er eine CO2-basierte Maut fordert und nicht an kurzfristige Erfolge mit Elektro-Lkw glaubt.