iPhone-Fertiger Foxconns wackeliger Autoplan

Rund um den Globus will der taiwanische iPhone-Fertiger in den Fahrzeugbau einsteigen. Sogar BMW ist als Technologielieferant dabei. Doch Rückschläge in den USA und Saudi-Arabien zeigen: Geld und große Namen garantieren im Autogeschäft noch keinen Erfolg.