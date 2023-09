Technisch ist BMWs kommende Elektroauto-Generation in vielfacher Hinsicht ein Sprung: Statt prismatischer (also eckiger) Zellen dienen künftig Rundzellen als Energiespeicher. Sie lassen sich in die tragende Struktur einbinden und sparen so Raum und Gewicht. Die energieintensive Bord- und Steuerelektronik wurde um vier Recheneinheiten herum neu entworfen, die nach Funktionen von "Fahren & Antrieb" bis "Infotainment" gegliedert sind.

25 Prozent effizienter als heutige Elektromodelle soll das Auto werden, behauptet BMW. Mit 30 Prozent mehr Reichweite und 30 Prozent kürzeren Ladezeiten.

Vor allem aber lassen sich die Bausteine in andere Modelle einbinden. Denn in Zipses Augen ist die Neue Klasse mehr als ein Produkt oder eine Plattform. "Sie ist eine Idee, von der das ganze Unternehmen profitieren kann."

Das heißt: Die wohl zweistelligen Milliardeninvestitionen in den Modellanlauf der Elektroarchitektur sind so angelegt, dass alles, was nicht unmittelbar mit dem Elektroantrieb zu tun hat, ab 2026 auch auf konventionelle neue BMW-Modelle übertragen werden kann. Das gilt vor allem die Elektronik, inzwischen der mit Abstand teuerste Teil in der Automobilentwicklung. Funktionen zum teilautonomen Fahren oder die Innenraum-Elektronik mit dem integrierten Head-Up-Display werden auch in den künftigen Generationen der konventionellen X5 und X7 auftauchen. Auch das soll helfen, die versprochene "Margenparität" zwischen den Elektromodellen mit ihren teuren Batterien und den Verbrenner-Modellen herzustellen.