Umicore-Chef Mathias Miedreich (46) sagte, die Allianz sei auf Europa angelegt, man könne sich langfristig aber eine weltweite Zusammenarbeit vorstellen. Volkswagen hatte sich unlängst wichtige Batterierohstoffe durch eine Vereinbarung mit Kanada gesichert und plant dazu auch Beteiligungen an Minengesellschaften. Schmall machte deutlich, dass eine Versorgung von Batteriefabriken mit Rohstoffen in den jeweiligen Weltregionen geplant sei. Jede Regierung sei bedacht, Kerntechnologien bei sich anzusiedeln.

VW plant sechs Zellfabriken in Europa

Für den Bau der Zellfabriken und die Sicherung der nötigen Rohstoffmengen in Europa rechnet Volkswagen nach früheren Angaben mit Kosten von 25 bis 30 Milliarden Euro. Insgesamt will der nach Toyota zweitgrößte Autokonzern bis zum Ende des Jahrzehnts hier mit Partnern sechs große Fabriken an den Start bringen mit einer Kapazität von insgesamt 240 Gigawattstunden (GWh). Eine weitere Batteriefabrik soll in Nordamerika entstehen. Standorte werden noch geprüft.