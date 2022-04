Auf 7500 Milliarden Dollar schätzt der Ökonom Gabriel Zucman (35) die Summe, die Gauner im weltweiten Finanzsystem versteckt haben. Die weltweite Jagd auf die Oligarchen-Freunde des Kriegstreibers Wladimir Putin (69) verwandelt diese Strukturen in einen politischen Imperativ: Auch die Bundesregierung arbeitet an Instrumenten, um Schwarzgeld und dessen Besitzer besser zu identifizieren und zu Steuerzahlern zu machen.

Bislang gehört Deutschland im Kampf gegen Schwarzgeld zu den schlechtesten Staaten der Erde - und rangiert in einer Liste der Financial Action Task Force nicht weit etwa vor dem Iran oder Nordkorea. Warum das so ist, was Finanzminister Christian Lindner (43, FDP) und Bundeskanzler Olaf Scholz (63, SPD) jetzt ändern wollen und weshalb deswegen auch deutsche Vermögende nervös werden, darüber informiert in diesem Podcast der manager-magazin-Experte Christoph Nesshöver im Gespräch mit Chefredakteur Sven Clausen.