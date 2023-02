Problemzone Software und Infotainment

Haben die hiesigen Konzerne also das Autobauen verlernt? Der Studie zufolge sind die Gründe für das miese Abschneiden weniger im klassischen Blechbiegen als mehr bei der Software zu suchen. Am fehleranfälligsten seien über alle Marken die Infotainmentsysteme, heißt es in dem Papier. Fast die Hälfte aller Befragten meldeten Probleme mit Apple CarPlay oder Android Auto, der Spracherkennung, der Bluetooth-Verbindung und ungenauen Navigationskarten.

Kritiker bemängeln an der Studie, dass ein Vergleich zwischen Premium- und Volumenmarken gerade beim Infotainment wenig aussagekräftig sei. In höherwertigen Modellen ist zumeist mehr komplexe Technik verbaut, das erhöhe auch die Fehleranfälligkeit. J.D. Power-Experte Frank Hanley räumt ein: "Es ist typisch für die Automobilindustrie, Konzepte und Funktionen zuerst in Premiumfahrzeugen einzuführen." Allerdings verlangen Premiummarken für Sonderausstattung in der Regel deftige Aufpreise. Kunden dürften im Gegenzug fehlerlose Funktionen erwarten.