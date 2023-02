Das Landgericht Braunschweig hat eine von Greenpeace unterstützte Klage der Umweltrechtsanwältin Roda Verheyen (51) für mehr Klimaschutz bei Volkswagen abgewiesen. "Die Klage ist zwar in wesentlichen Teilen zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg", erklärte das Gericht am Dienstag. Greenpeace und einer der vier Kläger kündigten weitere rechtliche Schritte gegen VW an.