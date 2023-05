Dieselskandal VW und Audi einigen sich mit Texas auf Strafzahlung

Der VW-Konzen hat sich im Dieselskandal mit dem US-Bundesstaat Texas auf eine Schadensgeldzahlung in Höhe von 85 Millionen Dollar geeinigt. Zuvor hatte Volkswagen bereits rund 20 Milliarden Dollar wegen des Abgasskandals an Kläger in den USA gezahlt.