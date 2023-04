Der Zugang zu den Fördertöpfen im Land erfordere auch eine Neubewertung der Lieferketten und der Markteinführungsstrategien. "Die Pläne von Tesla in Nevada, Ford in Michigan und VW in Ontario sind erst der Anfang", heißt es in der Studie. Viele Konzernvorstände sähen noch Kompetenzlücken bei ihren Lieferanten und Partnern, von technischen Fähigkeiten bis hin zur E-Auto-Kompetenz ihres Händlernetzes. Das meistverkaufte Fahrzeug in den USA ist laut Berylls der Ford F-150 Pickup Truck. Bei den E-Autos sei Tesla mit 64 Prozent Marktanteil und 15 Prozent Gewinnmarge vorne.