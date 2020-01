Im Dieselskandal ermittelten sie mehr als drei Jahre, im April 2019 dann klagten die Braunschweiger Staatsanwälte den ehemaligen Volkswagen-Chef Martin Winterkorn und vier weitere Manager des Konzerns an. Winterkorn, dessen Namen sie als einzigen nannten, werfen die Ermittler Betrug in einem besonders schweren Fall sowie unlauteren Wettbewerb und Untreue vor.

Kommt es nun zu einem Gerichtsverfahren gegen den heute 72-Jährigen, der in München lebt und Deutschland wegen eines internationalen Haftbefehls nicht verlassen kann? Noch ist unklar, ob und wann der Wirtschaftsprozess starten kann. Denn folgt man einem Bericht von "Business Insider", tut sich der Vorsitzende Richter am Landgericht Braunschweig offenbar damit schwer, die Anklage im sogenannten Zwischenverfahren zuzulassen.

Dem Bericht zufolge habe das Gericht "bei allen Anklagepunkten Schwachstellen aufgezeigt". Im regen Schriftverkehr mit den ermittelnden Staatsanwälten habe der Richter Vorwürfe als "nicht zielführend" bezeichnet oder sehe "keinen hinreichenden Tatverdacht".

Nach mehr als drei Jahren Ermittlungsarbeit darf man das wohl als kein gutes Zeugnis interpretieren, das Richter Christian Schütz den Staatsanwälten da auszustellen scheint.

Gericht zweifelt Vorwurf des Betrugs und der strafbaren Werbung an

Ein zentraler Vorwurf in der Anklageschrift lautet: "Der Angeschuldigte Dr. Winterkorn wusste als Vorstandsvorsitzender der VW AG spätestens im Mai 2014 vom Einsatz der illegalen Software in den USA und spätestens seit dem 20.09.2015 von der Verwendung auch in den europäischen Motoren. Obwohl ihm bekannt war, dass die Fahrzeuge wahrheitswidrig mit besonderen Umwelteigenschaften beworben wurden, stoppte er bewusst pflichtwidrig die weitere Vermarktung nicht."

Laut "Business Insider" aber halte das Gericht zum Beispiel den Anklagepunkt der strafbaren Werbung für unbegründet, da es im Wirtschaftsstrafrecht "keine vertrauensschützende" Wirkung für Kunden in den USA gebe.

Auch gegen den Vorwurf des Betrugs, dass Winterkorn also nach Bekanntwerden des Skandals zugelassen habe, dass manipulierte Diesel in Europa verkauft wurden, erhebt das Gericht Einwände. So sei dies "nach derzeitiger Beurteilung kein geeigneter Gegenstand, an den (... ) eine Strafbarkeit des Angeschuldigten Winterkorn angeknüpft werden kann", zitiert das Magazin aus einem Schreiben des Gerichts.

Große Lücken sehe das Gericht angeblich auch in den Erkenntnissen zum Verkauf von Dieselautos in Amerika. Hier wolle der Richter grundlegende Fragen des US-Rechts klären. Eine Klärung, die aus Sicht der Staatsanwaltschaft zu diesem Zeitpunkt unnötig sei, könnte Monate in Anspruch nehmen.

Winterkorn soll seine Millionenboni wohl behalten können

Wenig Spielraum für Interpretation sieht das Gericht aber offenbar in der Bonusfrage. Die Staatsanwaltschaft fordert die Rückzahlung von rund 10,9 Millionen Euro Boni. Zwischen diesen Zahlungen und dem Dieselbetrug sehe der Richter "keinen unmittelbaren Zusammenhang". Mit anderen Worten: Winterkorn dürfte seine Millionen-Boni behalten.

Ob er nun zu einer Zurückweisung der Anklage durch das Gericht komme, sei völlig offen. In diesem Fall aber könnte die Staatsanwaltschaft zum Oberlandesgericht ziehen. Mit den Informationen konfrontiert, habe sich weder die Staatsanwaltschaft noch das Landgericht dazu äußern wollen, heißt es in dem Bericht.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig scheint sich ihrer Sache und ihres eingeschlagenen Weges gleichwohl sehr sicher zu sein: Vor wenigen Tagen erst hat sie im Dieselskandal sechs weitere Führungskräfte der Volkswagen AG angeklagt. Den Betroffenen legen die Ermittler Betrug in einem besonders schweren Fall, mittelbare Falschbeurkundung und Steuerhinterziehung zur Last.

