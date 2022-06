Knapp drei Monate nach seinem Amtsantritt setzt Jim Rowan als Volvo-Chef erstmals eine Duftmarke. Der CEO verschlankt zum 20. Juni den Vorstand des Automobilherstellers um vier Posten. Statt wie bislang elf gehören künftig nur noch sieben Personen dem Gremium an. Für Henrik Green (Chief Product Officer), Anders Gustafsson (Head of Americas), Arek Nowinski (Head of EMEA), Xiaolin Yuan (Head of APAC) und Lex Kerssemakers (Global Commercial Operations) ist künftig kein Platz mehr im Vorstand.